Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev wartet in dieser Saison weiter auf seinen ersten Turniersieg. Beim Sandplatzturnier in Monte Carlo verpasste der Weltranglistendritte mit einer deutlichen 4:6, 2:6-Niederlage gegen seinen Angstgegner Stefano Tsitsipas (Griechenland) den erstmaligen Einzug ins Finale. "Jetzt muss ich mich wieder regenerieren, was auch ich langsam ein bisschen doof finde", sagte der Olympiasieger nach dem Aus im Halbfinale, das er allerdings mit Oberschenkelproblemen bestritt. Tsitsipas verteidigte mit einem 6:3, 7:6 (3)-Sieg gegen den spanischen Finaldebütanten Alejandro Davidovich Fokina, der sich im Halbfinale überraschend gegen Novak Djokovic durchgesetzt hatte, seinen Titel und feierte seinen achten Turniersieg auf der ATP-Tour.