Alexander Zverev ist 188 Tage nach seiner Knöchelverletzung erfolgreich auf den Tenniscourt zurückgekehrt. Bei einem durchaus umstrittenen Showwettkampf in Saudi-Arabien schlug der Olympiasieger seinen österreichischen Kollegen Dominic Thiem 10:8, 10:7 in einer Partie mit Matchtiebreak-Format. Zverev hatte seit der Verletzung am 3. Juni im Halbfinale der French Open zuvor kein Match mehr absolviert. "Um ehrlich zu sein, war ich einfach froh, zurück auf dem Platz und weitgehend schmerzfrei zu sein", sagte Zverev, 25, nach dem Match, bei dem er mit getaptem Fuß spielte. Seinen ersten Comeback-Versuch hatte er im September kurz vor der Davis-Cup-Gruppenphase in Hamburg abbrechen müssen.