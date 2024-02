Acapulco bleibt für den besten Tennisspieler Deutschlands, Alexander Zverev, ein Turnier der Extreme. Mal gefeierter Turniersieger, mal getadelter Rüpel - wenn der Hamburger an der Pazifikküste Mexikos aufschlägt, ist immer etwas los. Diesmal kassierte der 26 Jahre alte Olympiasieger einen empfindlichen Dämpfer und schied schon in seinem ersten Match in Acapulco aus. Der an Nummer eins gesetzte Zverev, der zuvor in Melbourne und Los Cabos jeweils das Halbfinale erreicht und überzeugende Frühform nachgewiesen hatte, verlor das deutsche Duell mit Daniel Altmaier aus Kempen 3:6, 6:3, 3:6.