Der frühere US-Open-Sieger Dominic Thiem knüpft auf seinem Weg zurück in die Weltspitze an alte Erfolge auf Sand an. Der 28 Jahre alte Österreicher, der wegen einer langwierige Handgelenksverletzung in der Tennis-Weltrangliste weit zurückgefallen ist, erreichte in Gstaad in der Schweiz erstmals seit Mai 2021 wieder das Halbfinale eines ATP-Turniers. Thiem setzte sich im Viertelfinale gegen Juan Pablo Varillas aus Peru 6:4, 6:3 durch und trifft nun auf Matteo Berrettini aus Italien. Wegen des Halbfinaleinzugs kehrt Thiem am Montag immerhin unter die besten 200 Profis des Rankings zurück.