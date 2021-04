Struff und Hanfmann verlieren in Cagliari

Die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben beim ATP-Turnier in Cagliari auf Sardinien den Einzug ins Halbfinale verpasst. Der an Nummer fünf gesetzte Struff verlor am Freitagabend gegen den als Nummer vier eingestuften Georgier Nikolos Bassilaschwili 5:7, 6:4, 3:6. Zuvor war Hanfmann dem Italiener Lorenzo Sonego 6:3, 6:7 (6), 3:6 unterlegen. Der 29-jährige Hanfmann hatte im zweiten Satz bereits zum Matchgewinn aufgeschlagen, konnte die Chance nach einem lange überzeugenden Auftritt aber nicht nutzen.