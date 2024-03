Tennisprofi Andrej Rublev darf nach seiner Disqualifikation im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai aufatmen. Der an Nummer fünf der Welt notierte Russe behält seine Ranglistenpunkte und auch den Großteil seines Preisgeldes von dem Turnier. Rublev hatte gegen die automatische Strafe Einspruch erhoben und Recht bekommen. Wie der Weltverband ATP mitteilte, seien die im Falle einer Disqualifikation üblichen Strafen bei Rublev unverhältnismäßig. Lediglich die Geldstrafe in Höhe von 36 400 Dollar muss der 26-Jährige bezahlen.