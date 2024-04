Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim Masters-1000-Turnier in Madrid in der ersten Runde glatt ausgeschieden. Bei der Standortbestimmung für die French Open unterlag die Metzingerin, 36, der Kroatin Donna Vekic am Mittwoch deutlich 1:6, 2:6 und kassierte damit die nächste Auftaktniederlage. Siegemund hatte über zwei erfolgreiche Qualifikationsrunden den Sprung ins Hauptfeld geschafft. In Stuttgart verlor die Schwäbin zuletzt ebenfalls in der ersten Runde, lieferte der späteren Finalistin Marta Kostjuk aus der Ukraine aber einen langen Kampf. Für das Doppel-Halbfinale bei ihrem Heimturnier sagte sie Ende vergangener Woche wegen einer Verletzung im unteren Rückenbereich ab.

Mit dem Ausscheiden von Siegemund verbleibt Tatjana Maria als einzige deutsche Teilnehmerin in Madrid. Die Bad Saulgauerin, 36, bekommt es nach ihrem Dreisatz-Erfolg gegen die Amerikanerin Peyton Stearns mit der Belarussin Victoria Asarenka zu tun. Die Kielerin Angelique Kerber lässt nach ihrem Virusinfekt wie angekündigt das Turnier in Madrid aus und möchte erst in Rom wieder einsteigen.

Bei den Männern wurde Daniel Altmaier seiner Favoritenrolle im Duell mit dem spanischen Talent Martin Landaluce gerecht. Beim 6:1, 7:5 hatte der 25-jährige Kempener allerdings Probleme im zweiten Satz und vergab beim zwischenzeitlichen 5:3 die Chance, das Match gegen den Wildcard-Inhaber früher für sich zu entscheiden. In der zweiten Runde bekommt Altmaier die Chance zur Revanche gegen den Franzosen Arthur Fils, gegen den er in der Vorwoche in Barcelona den Kürzeren zog.