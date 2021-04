Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic hat den Einzug in die zweite Runde des Turniers in Stuttgart verpasst. Die 33-Jährige verlor ihr Auftaktmatch gegen die Weltranglisten-19. Maria Sakkari glatt 2:6, 2:6. Nach 66 Minuten verwandelte die Griechin ihren ersten Matchball. Petkovic, die für das hochklassig besetzte Turnier eine Wildcard erhalten hatte, leistete sich dabei zwei Doppelfehler. Auch die Qualifikantin Nastasja Schunk aus Mainz ist bereits am ersten Turniertag gescheitert. Die 17-Jährige unterlag der an Nummer acht gesetzten Schweizerin Belinda Bencic 4:6, 2:6.