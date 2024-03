Tennisspielerin Sabine Lisicki ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. "Das Leben hält viele Überraschungen für einen bereit, so auch diese. Mein Verlobter und ich freuen uns auf die spannende Reise", teilte die 34-Jährige am Freitag auf Instagram mit. "Das heißt auch...dass ich noch mal ein Comeback machen muss", fügte sie mit einem lächelnden Smiley hinzu. Ob sie wirklich noch einmal auf die Tennis-Bühne zurückkehrt, ist aber fraglich. Denn in ihrer Karriere musste die Berlinerin immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten umgehen. Im vergangenen November hatte die frühere Wimbledonfinalistin nach neun Jahren endlich wieder ein Turnier gewonnen, als sie beim kleineren ITF-100-Event im kanadischen Calgary erfolgreich war. Fast auf den Tag genau drei Jahre vor diesem Erfolg hatte sich Lisicki Ende 2020 beim Turnier in Linz schwer am Knie verletzt und einen Kreuzbandriss erlitten. Dies zwang sie zu einer eineinhalbjährigen Auszeit. Ihr zuvor letztes Turnier hatte sie 2014 in Hongkong gewonnen. Auch danach hatte Lisicki immer wieder wegen Verletzungen pausieren müssen. Derzeit ist Lisicki die Nummer 368 der Weltrangliste.