Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka, 22, wird als bestbezahlte Sportlerin der Welt geführt. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin verdiente laut Forbes-Magazin in den vergangenen zwölf Monaten 37,4 Millionen Dollar. Damit lagen ihre Einnahmen 1,4 Millionen Dollar höher als die ihrer Kollegin Serena Williams aus den USA, 38, die in den vier Jahren zuvor an der Spitze der Liste gestanden hatte. Beide übertrafen die bisherige Rekordmarke der früheren russischen Tennisspielerin Maria Scharapowa von 2015 mit 29,7 Millionen Dollar. Unter den 100 Topverdienern des Sports weltweit waren im vorvergangenen Jahr 99 Männer - und Serena Williams als einzige Frau. Diesmal haben es zwei Frauen unter die besten 100 geschafft. Die komplette Liste, die Preisgelder, Prämien und sonstige Einkünfte berücksichtigt, wird in dieser Woche veröffentlicht.