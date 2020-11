Rafael Nadal muss bei den ATP Finals um den Halbfinaleinzug zittern. Der French-Open-Sieger verlor zwei Tage nach seinem Auftakterfolg über Andrej Rublew (Russland) in einem hochklassigen Match gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:7 (7), 6:7 (4). Im letzten Vorrundenmatch gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) benötigt Nadal am Donnerstag einen Sieg, um sicher das Halbfinale zu erreichen. US-Open-Champion und Vorjahresfinalist Thiem hat dagegen beste Chancen auf den Einzug in die K.o.- Runde. Grand-Slam-Rekordchampion Nadal hat zwar bislang schon 86 Turniersiege gesammelt, die in der Halle ausgetragenen ATP Finals konnte er aber noch nie gewinnen - ohnehin kann er erst zwei Indoor-Turniersiege vorweisen. "Die Bedingungen in der Halle sind schon seit Beginn meiner Karriere nicht ideal für mein Spiel", hatte Nadal vor Beginn des Turniers gesagt.

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben derweil bei den ATP Finals den ersten Sieg gefeiert. Das deutsche Davis-Cup-Doppel gewann gegen Lukasz Kubot und Marcelo Melo (Polen/Brasilien) 6:2, 7:6 (5) und wahrte die Chance auf das Halbfinale. Zum Auftakt hatten die French-Open-Sieger knapp in drei Sätzen gegen Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien verloren. Im vergangenen Jahr waren Krawietz und Mies in der Gruppenphase ausgeschieden. Am Donnerstag spielen sie nun gegen Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury um das Weiterkommen.