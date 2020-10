Das Tennis-Masters-Turnier in Paris findet aufgrund des erneuten Lockdowns in Frankreich ohne Zuschauer statt. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich hatten sie bei dem Turnier vom 31. Oktober bis 8. November mit einem Publikum von 1000 Besuchern geplant. Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen geht Frankreich ab Freitag in einen neuen landesweiten Lockdown. Er gilt vorerst bis 1. Dezember.