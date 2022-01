Maximilian Marterer und Yannick Hanfmann haben die Qualifikation für die Australian Open geschafft. Der 26 Jahre alte Nürnberger Marterer entschied am Freitag in Melbourne das deutsche Duell mit dem Lübecker Tobias Kamke souverän mit 6:4, 6:1 für sich. Damit gelang dem früheren French-Open-Achtelfinalist, der in der Weltrangliste auf Platz 228 abgerutscht ist, der notwendige dritte Sieg. Hanfmann, der an der Tennis-Base Oberhaching trainiert, gewann sein entscheidendes Match mit 7:6, 7:6 gegen den Italiener Alessandro Giannessi aus Italien. Damit stehen zwölf deutsche Tennisprofis im am Montag beginnenden Hauptfeld, darunter sind neun Herren und drei Damen.