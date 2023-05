Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist erfolgreich in die Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open gestartet. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau zog durch ein 7:5, 6:7 (5:7), 6:0 gegen die russische Qualifikantin Tatjana Prosorowa ins Achtelfinale in Rabat ein. Im Kampf ums Viertelfinale in Marokkos Hauptstadt trifft Maria auf Rebecca Peterson (Schweden) oder Lucia Bronzetti (Italien). Beim Turnier in Straßburg verpasste dagegen Anna-Lena Friedsam (Neuwied) den Sprung unter die besten Acht. Die 29-Jährige verlor ihr Achtelfinale gegen die Russin Anna Blinkowa 4:6, 6:7 (11:13). Am Montag hatte Friedsam 6:0, 6:0 gegen die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai gewonnen.