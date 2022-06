Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) beendet seine lange Profikarriere in Wimbledon. Dies kündigte der 38-Jährige am Montag nach seinem Erstrunden-Qualifikationsmatch gegen den Franzosen Gregoire Barrere (6:2, 6:2) an. "Es war eine großartige und wundervolle Karriere. Es wird mein letztes Turnier. Ich höre nach Wimbledon 2022 auf", sagte der achtmaliger ATP-Turniersieger. "Ich bin ziemlich glücklich, dass ich hier noch ein weiteres Match bekomme. Hoffentlich schaffe ich es ins Hauptfeld." Sein nächster Gegner ist der Kasache Michail Kukuschkin, danach müsste Kohlschreiber eine weitere Hürde nehmen, um im Hauptfeld zu stehen (ab 27. Juni).