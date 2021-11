Tennisspielerin Angelique Kerber, 33, will auch ohne ihren bisherigen Trainer Torben Beltz in der kommenden Saison bei den wichtigsten Turnieren um Titel kämpfen. Grund dafür seien neue Impulse, die sie sich von einem neuen Coach erhoffe, erklärte die ehemalige Weltranglistenerste. Sie wolle künftig wieder "mehr Verantwortung übernehmen". Mit Trainer Torben Beltz hatte Kerber zwei ihrer drei Grand-Slam-Titel gewonnen, zudem erreichte sie 2016 Platz eins der Weltrangliste. Der 44-Jährige war seit 2004 mit Unterbrechungen mittlerweile drei Mal Coach der Linkshänderin aus Kiel. Mit Blick auf die neue Saison, die im Januar mit den Australian Open in Melbourne beginnt, sagte Kerber: "Es geht es für mich darum, gut zu spielen, mit Herz dabei zu sein, alles andere kommt dann von selbst."