Aufgrund der Corona-Pandemie sind die für Herbst geplanten Tennisturniere in China abgesagt worden. Das gaben die Profi-Organisationen der Männer (ATP) und Frauen (WTA) am Freitag bekannt. Davon betroffen sind insgesamt vier Männer- und sieben Frauen-Veranstaltungen, darunter das Shanghai Masters der Männer und die WTA-Finals der Frauen in Shenzhen. Die chinesischen Behörden hatten jüngst beschlossen, dass bis auf Testevents für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking bis zum Jahresende keine Sportveranstaltungen durchgeführt werden dürfen. "Wir respektieren die Entscheidung der chinesischen Regierung", sagte ATP-Chef Andrea Gaudenzi.