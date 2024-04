Beim Tennis-Grand-Prix der Frauen in Stuttgart hat Tatjana Maria, 36, ihr Erstrundenmatch gegen Elise Mertens aus Belgien verloren (1:6, 6:4, 0:6). Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin war am Wochenende direkt vom Billie-Jean-King-Cup aus Brasilien angereist, im dritten Satz ging ihr die Kraft aus, wie sie sagte: "Ich war am Ende müde." Maria, Nummer 66 der Weltrangliste, spielte dank einer Wildcard bei dem hochklassig besetzten Turnier. Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien erreichte die zweite Runde mit einem Sieg über Donna Vekic aus Kroatien (6:4, 6;3). Titelverteidigerin ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen.