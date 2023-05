Deutschlands neue Nummer eins im Tennis, Jan-Lennard Struff, sowie die deutschen Frauen haben bei der Auslosung der ersten Runde der French Open in Paris kniffelige Aufgaben erwischt. Der 33 Jahre alte Struff, der sich unter anderem durch seinen sensationellen Finaleinzug beim ATP-Masters in Madrid ins Feld der gesetzten Spieler gekämpft hatte, bekommt es mit dem Weltranglisten-40. Jiri Lehecka aus Tschechien zu tun. Jule Niemeier trifft auf die an Nummer neun gesetzte Russin Darja Kassatkina; Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria muss gegen Beatriz Haddad Maia (Brasilien/Nummer 14) ran. Titelverteidigerin und Topfavoritin Iga Swiatek aus Polen zog zum Auftakt die Spanierin Cristina Bucsa. Auf Olympiasieger Alexander Zverev wartet in der ersten Runde indes eine machbare Aufgabe. Der auf Position 22 gesetzte Hamburger, der seiner Topform aktuell hinterherläuft, trifft auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika.