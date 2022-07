Tennisprofi Yannick Hanfmann, 30, aus Karlsruhe hat den Einzug in das Finale des Turniers in Kitzbühel verpasst. Er unterlag dem Österreicher Filip Misolic 2:6, 6:2, 6:7 (4). Das Halbfinalmatch musste wegen Regens zu Beginn des entscheidenden Tiebreaks zunächst unter- und dann abgebrochen worden. Es wurde erst am Tag darauf fortgesetzt. Der 20-jährige Misolic spielte im Anschluss an diese Partie im Finale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Dort setzte sich Bautista Agut 6:2, 6:2 durch, der seine zweiten Turniersieg in diesem Jahr feierte. Zuvor hatte er im Februar in Doha gesiegt.