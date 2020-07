Die Vorsichtsmaßnahmen bei der Turnierserie des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) werden für die beiden Halbfinalgruppen der Frauen gelockert. Erstmals darf auch bei den Frauen vor einem kleinen Publikum gespielt werden, teilte der DTB am Sonntag mit. Bis zu 100 Zuschauer seien bei den Partien von Mittwoch bis Samstag in Darmstadt zugelassen. In der Vor- und Zwischenrunde der Frauen waren keine Zuschauer erlaubt gewesen, bei den Männern hatte es teilweise eine Genehmigung für Publikum gegeben. Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Friedsam, die nach der Vorrunde wegen muskulärer Probleme zurückgezogen hatte, wird dank einer Wildcard wieder einsteigen. Die jeweils ersten Beiden erreichen die Finalrunde (23. bis 26. Juli in Versmold). Mit der Serie will der DTB den deutschen Profis in der Coronavirus-Pause Matchpraxis ermöglichen.