US-Open-Champion Dominic Thiem hat bei den ATP Finals der Tennisprofis die erste Niederlage verzeichnet. Der Österreicher verlor in London gegen den Russen Andrej Rublew 2:6, 5:7. Thiem, 27, stand in seiner Gruppe bereits vor dem Duell als Halbfinalist fest, Rublew hatte keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Ebenfalls im Halbfinale steht in der zweiten Gruppe der Russe Daniil Medwedew, 24, der den Weltranglistenersten Novak Djokovic 6:3, 6:3 schlug. Medwedews Halbfinalgegner wird an diesem Freitag zwischen Alexander Zverev (Hamburg) und Djokovic ermittelt. Zverev hatte sich gegen den Argentinier Diego Schwartzman den ersten Sieg gesichert.