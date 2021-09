Tennisprofi Peter Gojowczyk hat in Metz zum zweiten Mal in diesem Jahr das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der 32 Jahre alte US-Open-Achtelfinalist aus München, der im Frühjahr schon in Montpellier in der Runde der letzten Vier stand, schlug am Freitag den US-Amerikaner Marcos Giron 3:6, 6:1, 6:3. Er trifft nun am Samstag auf den topgesetzten Polen Hubert Hurkacz oder den dreimaligen Grand-Slam-Sieger Andy Murray aus Großbritannien. "Es ist schwer gegen einen Gegner, den man noch nicht wirklich kennt", sagte Gojowczyk: "Körperlich fühle ich mich sehr gut und ich liebe es, hier in Metz zu spielen." 2017 hatte Gojowczyk an der Mosel seinen bisher einzigen Turniersieg auf Tourlevel gefeiert, zur Wiederholung des Erfolgs fehlen ihm nur noch zwei Siege. Der frühere Davis-Cup-Spieler ist momentan stark in Form und erreichte in New York sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier. Durch seine Siege in Metz wird Gojowczyk wieder den Sprung in die Top 100 der Welt schaffen.