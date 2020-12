Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer, 39, muss sein Comeback auf der Tennis-Tour womöglich verschieben. "Ich hätte gehofft, dass ich im Oktober schon bei 100 Prozent wäre. Das bin ich aber auch heute noch nicht. Für die Australian Open wird es knapp", sagte der Schweizer. Sein letztes Match hatte er auf der Tour am 30. Januar bei der Niederlage im Halbfinale der Australian Open gegen Novak Djokovic bestritten und war in der Folge zweimal am Knie operiert worden. Die kommenden Australian Open sollen wegen der strengen Einreisebeschränkungen in Coronazeiten mit dreiwöchiger Verspätung am 8. Februar 2021 beginnen, bestätigt ist der Termin noch nicht. Druck bei der Rückkehr auf die Tour will sich Federer, dessen große Ziele Wimbledon und Olympia im Sommer sind, nicht machen. "Wir hatten von Beginn weg einen Plan, bei dem wir uns genügend Zeit nahmen", sagte Federer.