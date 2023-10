Tennisspielerin Tamara Korpatsch, 28, aus Hamburg hat ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour und damit den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Im Finale der Transylvania Open im rumänischen Cluj-Napoca schlug sie am Sonntag die Rumänin Elena Ruse 6:3, 6:4. Nach 1:52 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Zu Beginn der kommenden Woche wird Korpatsch wieder unter die besten Einhundert der Weltrangliste zurückkehren. Im Halbfinale am Samstag hatte sie das deutsche Duell mit ihrer sieben Jahre jüngeren Kollegin Eva Lys 6:4, 6:3 gewonnen.

Im ersten Satz des Finales musste sich ihre Gegnerin Elena Ruse beim Stand von 3:3 länger am Fuß behandeln lassen, danach gelang Korpatsch das entscheidende Break. Angefeuert von den Zuschauerinnen und Zuschauern kämpfte die Rumänin im zweiten Satz um jeden Punkt, am Ende siegte Korpatsch aber souverän in zwei Sätzen.

Ebenfalls am Wochenende hat sich Laura Siegemund im Doppel erstmals für die WTA-Finals qualifiziert. Die 35 Jahre alte Siegemund gewann mit ihrer russischen Spielpartnerin Wera Zwonarewa am Sonntag das Finale im chinesischen Nanchang gegen die Japanerinnen Makoto Ninomiya/Eri Hozumi 6:4, 6:2. Das erfahrene Duo sicherte sich den dritten Titel in dieser Saison und ist beim Jahresabschlussturnier der besten Acht der Saison im mexikanischen Cancun gesetzt.