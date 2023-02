Wu Yibing hat als erster männlicher chinesischer Tennisprofi in der Open Era (seit 1968) das Finale eines ATP-Turniers erreicht. Wu, 23, setzte sich im Halbfinale in Dallas gegen den an Nummer eins gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (4), 7:5, 6:4 durch. Zuvor hatte er die höher eingeschätzten Denis Shapovalov (Kanada) und Adrian Mannarino (Frankreich) geschlagen. Durch seinen Finaleinzug in Texas wird sich Wu in der Weltrangliste am Montag mindestens auf Position 76 verbessern. Das ist für ihn ein persönlicher Bestwert. Sollte er auch noch das Finale gegen den aufschlagstarken John Isner (USA), einen früheren Wimbledon-Halbfinalisten, gewinnen, würde er auf Platz 57 der Rangliste vorrücken.