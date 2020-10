Das wichtigste Tennisturnier der Welt in Wimbledon soll 2021 auf jeden Fall stattfinden lassen. Nach der Absage der Championships in diesem Jahr teilte die Organisatoren des "All England Lawn Tennis Club" am Freitag mit, dass man drei Szenarien für die Veranstaltung entwickele: mit Zuschauern und voller Auslastung der Anlage, mit reduzierter Zuschauerzahl - sowie ohne Zuschauer. Die Durchführung des Grand-Slam-Turniers vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 genieße "oberste Priorität", sagte AELTC-Geschäftsführerin Sally Bolton. Anders als die nachgeholten French Open und die US Open fiel Wimbledon 2020 aus.