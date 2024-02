Jan-Lennard Struff hat die mögliche 2:0-Führung für die deutschen Tennis-Herren beim Davis-Cup-Spiel in Ungarn verpasst. Der Sauerländer musste sich am Freitag in Tatabánya Marton Fucovics 3:6, 5:7 geschlagen geben. Dominik Koepfer hatte zuvor mit einem 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg gegen Fabian Marozsan für den ersten deutschen Punkt gesorgt.