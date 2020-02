Das deutsche Davis-Cup-Team muss bei der Qualifikationspartie gegen Weißrussland auf Topspieler Alexander Zverev verzichten. Der 22 Jahre alte Hamburger, der bei den Australian Open das Halbfinale erreicht hatte, fehlt im Aufgebot von Kapitän Michael Kohlmann für das Duell am 6. und 7. März in Düsseldorf. Gründe nannte der Deutsche Tennis Bund nicht. Kohlmann setzt auf die Mannschaft, die beim Finalturnier im November des vergangenen Jahres das Viertelfinale erreicht hatte: Jan-Lennard Struff (Warstein), Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Dominik Koepfer (Furtwangen) sowie die Doppelspezialisten Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln). Zverev hatte zuletzt beim ATP-Cup für Deutschland gespielt und dabei seine drei Einzel verloren. In Melbourne präsentierte sich der Weltranglistensiebte dann wie verwandelt.

