Der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger hat beim Challenger-Turnier in Ismaning das Viertelfinale erreicht. Nachdem sich der Weltranglisten-269. erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und auch sein Auftaktmatch im Hauptfeld gegen den knapp 100 Plätze besser notierten Türken Altug Celikbilek gewonnen hatte, besiegte der 34-Jährige in der zweiten Runde den Niederländer Tim van Rijthoven. Nach exakt zwei Stunden Spielzeit verwandelte Bachinger, der ohne Aufschlagverlust geblieben war, den Matchball zum 6:7, 6:4 und 6:2. "Es war ein sehr schwieriges Match, da er auf Teppich sehr gut spielt und stark serviert. Zum Glück habe ich morgen frei und kann mich etwas regenerieren, um am Freitag wieder voll anzugreifen", sagte Bachinger nach der erst am späten Mittwochabend beendeten Partie. Im Viertelfinale trifft Bachinger auf den Slowaken Lukas Lacko. Maximilian Marterer folgte Bachinger am Donnerstag in die Runde der letzten Acht, der Nürnberger ließ Mats Rosenkranz (Essen) im deutsch-deutschen Duell bei seinem Zweisatz-Sieg (6:3, 7:6) keine Chance. Auf Marterer wartet am Freitag im Kölner Oscar Otte ein weiterer deutscher Kontrahent. Otte hatte in seinem Achtelfinale den Gießener Julian Lenz ebenfalls in zwei Sätzen geschlagen. Ein weiteres Viertelfinale bestreiten der US-Amerikaner Maxime Cressy und der Pole Kacper Zuk. Im Turnierverlauf verabschiedeten sich viele Favoriten: Die Nummern eins bis vier der Setzliste, Jordan Thompson, Jiri Vesely, Andreas Seppi und Yannick Hanfmann, schieden alle in der ersten oder zweiten Runde aus.