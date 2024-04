Daniel Altmaier und Dominik Koepfer ist der Einstieg in die Sandplatzsaison missglückt. Der 25 Jahre alte Kempener Altmaier unterlag beim ATP-Turnier im portugiesischen Estoril in der ersten Runde dem Spanier Pedro Martinez mit 4:6, 2:6 glatt in zwei Sätzen. Altmaier, der zuletzt beim Masters in Miami das deutsche Zweitrundenduell gegen Jan-Lennard Struff verloren hatte, wehrte sich im zweiten Satz vergebens und musste Martinez nach 1:40 Stunden Spielzeit seinem Kontrahenten gratulieren.