Spanier siegt zum Auftakt in Rom und führt Tennis-Rangliste an

Spaniens Tennis-Aufsteiger Carlos Alcaraz wird nach dem ATP-Masters in Rom wieder als Nummer eins der Weltrangliste geführt werden. Der 20-Jährige musste hierfür beim Sandplatzturnier im Foro Italico am Samstag lediglich zum Zweitrundenmatch gegen Landsmann Albert Ramos-Vinolas antreten. Alcaraz gewann die Partie dann aber souverän mit 6:4, 6:1 und löst den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (Serbien) wieder an der Spitze des Rankings ab.

US-Open-Gewinner Alcaraz wird damit auch als Nummer eins der Setzliste in die French Open (ab 28. Mai) gehen. Dort will er in die Fußstapfen seines Landsmannes Rafael Nadal treten, der in Paris schon 14-mal triumphierte. Nadal plagen anhaltende Probleme mit einem Hüftbeuger, weshalb es noch unklar bleibt, ob der Spanier in diesem Jahr bei seinem Lieblingsturnier überhaupt aufschlagen wird. Alcaraz wiederum gibt sich locker. "Ob ich an Position eins oder zwei gesetzt bin: Für mich ändert sich nicht so viel", sagte Alcaraz: Er konzentriere sich nur sein Spiel. Nach seinem Sieg bei den US Open 2022 war Alcaraz zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte des Profitennis aufgestiegen. In dieser Saison hat er bereits vier Turniere gewonnen, drei auf Sand.

Der deutsche Profi Yannick Hanfmann sorgte derweil am Sonntag in Rom für eine Überraschung. Der 31-jährige Karlsruher besiegte als Qualifikant in der zweiten Runde den Weltranglistenneunten Taylor Fritz aus den USA 6:4, 6:1 und trifft nun auf Marco Cecchinato aus Italien. Für Hanfmann war es erst der zweite Karriere-Erfolg gegen einen Spieler aus den Top 10. 2021 hatte er beim ATP-Turnier in Hamburg den Franzosen Gaël Monfils besiegt, der damals ebenfalls auf Platz neun im Ranking stand.