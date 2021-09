Bernhard Reiser kocht gerne für Frauen unter anderem für deren Fußball-Nationalmannschaft, deren Ernährungscoach er seit 2010 ist. Genauso gerne kocht der 55-Jährige in seinem Restaurant "Reisers am Stein" in Würzburg, das seit 2014 mit einem Michelinstern ausgezeichnet ist.

(Foto: Nico Manger/Agentur die eine/oh)