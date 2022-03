Marianne Koch, 90, war Hollywood-Schauspielerin, sie zählte zur Stammbesetzung der Rateshow "Was bin ich?", moderierte "3 nach 9", promovierte mit 43 und "summa cum laude" an der Medizinischen Fakultät in München und arbeitete fortan als Internistin mit eigener Praxis. Sie ist Medizinjournalistin und schreibt Bücher. Ihr neuestes heißt: "Alt werde ich später".

SZ: Sport ist...

Marianne Koch: ...wenn ich am Samstag um 15.30 Uhr den Fernseher einschalte.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Fragen Sie meinen kleinen Hund. Der schaut mich grimmig an, wenn ich ihm beim Spaziergang zu weit vorausgehe.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Einkehrschwung. Unser nächstgelegenes Wirtshaus hieß "Einkehr".

Sportunterricht war für Sie?

Lustig. Vor allem im Gymnasium, bei den "Armen Schulschwestern". Sie trieben uns die Sprossenwand rauf und runter, konnten uns aber wegen der wehenden Schleier nicht folgen.

Ihr persönlicher Rekord?

Einen ganzen Film lang nicht vom Pferd fallen (siehe unten).

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Leidenschaftlicher Fernsehsportler.

Bayern oder Sechzig?

Borussia Dortmund, SC Freiburg, FC Liverpool.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Paralympischen Spiele.

Detailansicht öffnen Bewegte Karriere(n): Hier ist Marianne Koch an der Seite Clint Eastwoods im Western "Für eine Handvoll Dollar" zu sehen. (Foto: Imago)

Ein prägendes Erlebnis?

Meine Reitkünste waren schon immer mäßig. Trotzdem musste ich seinerzeit in mehreren Filmen reiten. Als ich eines Tages in Malaga am Rande der Wüste zu Außenaufnahmen ankam und das Filmteam zum ersten Mal traf, war die Crew gerade dabei, die Pferde zu verteilen. Ich bekam einen hübschen Braunen zugeteilt - " keine Angst, der ist ganz sanft" - und schwang mich in den Sattel. Daraufhin sauste der los, ließ sich nicht anhalten (jedenfalls nicht von mir) und galoppierte ungefähr 15 Minuten full speed in die Wüste. Dann war es ihm langweilig, er kehrte um und wir erreichten nach einiger Zeit wieder den Ausgangspunkt. Ich war tatsächlich nicht runtergefallen, hing aber total erledigt im Sattel - und begegnete lauter grinsenden Gesichtern. "Ja, sorry, das Pferd wollte sonst niemand, weil es schon Ihren Kollegen Klaus Kinski abgeworfen hat..."

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasiegerin?

Wasserski. Das konnte ich ziemlich gut.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würde Sie gerne das Trikot tauschen?

Christian Drosten. Kein bekannter Sportler, ich weiß. Aber er spricht ein wunderbares Deutsch und kann wie niemand sonst komplizierte medizinische Fakten erklären.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.