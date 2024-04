Seit vielen Jahren interviewt der SZ-Reporter Javier Cáceres die bedeutendsten Fußballer der Welt. Viele von ihnen haben mit ihm nicht nur über ihre wichtigsten, schönsten oder bewegendsten Tore gesprochen - sie haben sie auch gemalt. Entstanden ist eine einzigartige Tore-Sammlung mit mehr als 100 Zeichnungen von Pelé bis Franz Beckenbauer, von Pep Guardiola bis Mario Götze. Nachdem eine Auswahl bereits im SZ-Magazin veröffentlicht wurde, erscheint nun Cáceres' Buch "Tore wie gemalt" (Insel-Verlag, 22 Euro). An diesem Dienstag spricht der Fußballreporter mit SZ-Sportchef Claudio Catuogno im Stadion an der Schleißheimer Straße, Schleißheimer Straße 82, über Tore als Kunst. Beginn 20 Uhr, Eintritt fünf Euro, Reservierungen an reservierungen@sadss.de.