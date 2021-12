Maximilian Allgeier wuchs in München auf und begleitete seinen Ziehvater, einen Professor der Geowissenschaften, als Kind auf vielen Forschungsreisen durch Europa, Asien und die USA. Der 39-Jährige spielte in diversen Serien mit, wie "Der Bergdoktor" oder "SOKO 5113". Bei der neuen Serie "UP, UP", die seit Ende November in der ARD Mediathek zu finden ist und am 9. Januar um 22.20 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt wird, ist er Creator (Headautor, Regie, Produktion) und Schauspieler.

(Foto: Maria Veronika Michalski/oh)