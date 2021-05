Nina Petri, 57, wurde in Hamburg geboren, absolvierte von 1983 bis 1987 eine Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum und wirkte in zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen mit (Allein unter Frauen, Lola rennt). An diesem Freitag ist Petri als Episodendarstellerin in der Krimireihe "Der Alte" zu sehen (20.15 Uhr, ZDF). Ermittelt wird in der Alten Pinakothek in München.

(Foto: Andre Lenthe Fotografie/Imago)