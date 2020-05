Strömender Regen, ein Platzverweis und ein fast menschenleeres WM-Stadion in Jeonbuk - in Südkorea ist die erste Fußballliga nach coronabedingter Verschiebung offiziell in die neue Saison gestartet. Im Auftaktspiel der K-League setzte sich Vorjahresmeister Jeonbuk Hyundai gegen Suwon Blue Wings mit 1:0 (0:0)durch. Südkorea war nach China eines der ersten Länder, in denen sich die Pandemie ausbreitete. Durch restriktive Maßnahmen konnte die Verbreitung des Virus allerdings relativ schnell eingedämmt werden. Der reguläre Saisonstart der K-League war für März vorgesehen, aufgrund der Coronakrise aber auf den 8. Mai verschoben worden. Vor dem Fußball hatte am Dienstag bereits die südkoreanische Baseball-Saison begonnen, außerdem soll am 14. Mai die Meisterschaft der Profigolferinnen starten.