Chiara Sistermann hat bei den U20-Weltmeisterschaften der Leichtathletik in Cali, Kolumbien, das Finale erreicht. Die Stabhochspringerin des TSV Gräfelfing hatte sich nach einer Fußverletzung erst auf den letzten Drücker für diese Nachwuchs-WM qualifiziert. Dabei hatte sie Anfang des Jahres bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Frauen noch überraschend Bronze gewonnen und ihre starke Form bewiesen. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm vor zwei Wochen meldete sie sich dann mit 4,25 Metern beeindruckend aus ihrer Verletzungspause zurück. In Cali überstand sie die Qualifikation nun problemlos. Mit ihrer persönlichen Bestleistung (4,30m) reiht sie sich in der Meldeliste gleichauf mit der Französin Elise Russis hinter zwei klar favorisierten US-Amerikanerinnen ein, dürfte also Medaillenchancen haben. Das Finale findet am späten Mittwochabend statt.