Russland hat "empört" auf den jüngsten Beschluss des Internationale Olympische Komitees (IOC) reagiert. Das IOC hatte am Dienstag verfügt, Russen und Belarussen nur als Zuschauer zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris auf der Seine zuzulassen und nicht als Teil der Parade der teilnehmenden Länder. Die Sportlerinnen und Sportler beider Länder dürfen ohnehin nur als sogenannte "neutrale individuelle Athleten" in Paris teilnehmen, Mannschaften sind komplett ausgeschlossen. Zuvor hatte das IOC eine von Russland geplante internationale Sportveranstaltung ("Freundschaftsspiele") als "einen zynischen Versuch, den Sport zu politisieren" bezeichnet und die Nationen der olympischen Bewegung vor einer Teilnahme gewarnt. "Das ist eine Einschüchterung der Sportler und untergräbt völlig die Autorität des IOC", sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow.