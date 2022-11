Der Italiener Luciano Rossi ist neuer Präsident des Weltverbandes der Sportschützen (ISSF). Der 69-Jährige gewann eine Kampfabstimmung beim Kongress in Sharm El-Sheikh mit 136 zu 127 Stimmen gegen den russischen Oligarchen und Amtsinhaber Wladimir Lissin, wie der Deutsche Schützenbund am Montag berichtete. Der deutsche Verband mit Präsident Hans-Heinrich von Schönfels hatte sich vor der Wahl deutlich für Rossi und gegen die russische ISSF-Spitze ausgesprochen. "Gemeinsam mit der neuen ISSF-Führung werden wir uns für eine positive Entwicklung des Schießsports einsetzen - es gibt einiges zu tun", sagte Schönfels. Der deutsche Willi Grill, Mitglied der Technischen Kommission, bestätigte dem Portal Inside the Games, dass er zum Generalsekretär ernannt worden sei.