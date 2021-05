Der deutsche Speerwurf-Rekordler Johannes Vetter hat rund zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) seine blendende Verfassung erneut unter Beweis gestellt. Beim Winterwurf-Europacup am Samstag in Split/Kroatien ließ der 28-Jährige der Konkurrenz einmal mehr keine Chance und gewann mit einer Weite von 91,12 m. Zweiter wurde mit deutlichem Abstand Andrian Mardare (Moldau), dessen bester Versuch auf 86,66 m flog. Vor knapp zwei Wochen hatte Vetter in seiner Wahlheimat Offenburg bereits 91,50 m geworfen, damit führt er die Weltjahresbestenliste souverän an.