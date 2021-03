Der Snowboarder Leon Vockensperger vom SC Rosenheim hat die Slopestyle-Saison als Dritter des Gesamtweltcups abgeschlossen. Ihm gelang als erstem Deutschen dieser Erfolg. Dem 21-Jährigen reichte dafür beim Weltcup-Abschluss am Sonntag in Silvaplana (Schweiz) ein neunter Rang, direkt hinter seinem Mannschaftskollegen Noah Vicktor (Bischofswiesen). "Ich verstehe gerade gar nicht, was abgeht", sagte Vockensperger: "Plötzlich zeigt mir Friedl (Trainer May, d. Red.) den Weltcupstand - auf dem ich Dritter bin. Wahnsinn. Ich bin super happy."