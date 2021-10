40 Meter hoch und 110 Meter lang ist das Stahlgerüst, auf dem am Wochenende die ersten Punkte der olympischen Saison vergeben werden: Beim Big Air Festival im schweizerischen Chur trifft sich am Samstag die Freestyle-Weltelite. "Bei einem City-Event ist kein Raum für Fehler. Die Möglichkeit, außen am Kicker vorbeizufahren gibt es nicht", erklärt Leon Vockensperger den sportlichen Reiz des Contests. Der 22-jährige Rosenheimer steht wie Annika Morgan (SC Miesbach) im Aufgebot von Snowboard Germany. Beide haben sich den letzten Schliff im Trainingslager in Saas-Fee geholt. Und das hat sich laut Vockensperger gelohnt: "Die vergangenen Wochen auf Schnee waren extrem wichtig. Jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl auf dem Board und auch mein Trickniveau nach oben geschraubt."

Für Morgan hingegen lief die unmittelbare Vorbereitung nicht ganz optimal. Erkältungsbedingt musste sie die letzten Trainingstage in Saas-Fee ausfallen lassen. Trotzdem will die 19-Jährige in Chur unbedingt starten - vor allem, weil zum ersten Mal seit über einem Jahr Zuschauer bei einem Contest dabei sind: "Das ist ein besonderer Vibe. Von dem Gerüst zu starten und die Leute vor sich zu sehen, gibt mir einen extra Kick." Was die eigene Leistung angeht, ist Morgan vorsichtig optimistisch: "Ich muss abwarten, wie ich mich an diesem Tag fühle. Mit einem Top-Ten-Ergebnis wäre ich sehr zufrieden."

Dass Snowboard Germany trotz der erfolgreichen Vorsaison nur zwei Teilnehmer für den Weltcup nominieren kann, liegt an Corona-bedingten Änderungen im Auswahlverfahren: "Da viele Contests wegen Corona ausgefallen sind, hat das IOC entschieden, die Nominierungsphase für die Olympischen Spiele sowie die Weltcups in dieser Saison nach vorne zu verlegen", sagte Slopestyle-/Big-Air-Coach Friedl May. "Für uns ist das extrem bitter. Unser junges Team war 2019/20 noch nicht so weit. Wir werden nicht an unserem aktuellen Leistungsstand gemessen, sondern auch an dem von vor zwei Jahren. Aber daraus müssen wir das Beste machen."