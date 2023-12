Snowboarderin Ramona Hofmeister hat einen perfekten Start in die neue Alpin-Saison hingelegt. Die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin gewann am Donnerstag den Parallel-Riesenslalom im italienischen Carezza. Im Finale setzte sich die 27-Jährige vom WSV Bischofswiesen gegen die Olympia-Zweite Daniela Ulbing durch. Die Österreicherin stürzte bereits im oberen Streckenabschnitt, in der Folge fuhr Hofmeister ungefährdet zum Sieg und mit erhobenen Armen über die Ziellinie. "Ich liebe es hier", sagte sie strahlend. Für Hofmeister war es bereits der 14. Weltcup-Sieg in ihrer Paradedisziplin, in der sie in den zurückliegenden vier Wintern auch jeweils die Gesamtwertung gewonnen hat. Ihre Teamkolleginnen Melanie Hochreiter und Cheyenne Loch schieden im Achtelfinale aus. Für die deutschen Männer begann die Saison enttäuschend. Das Quintett um Stefan Baumeister qualifizierte sich nicht für die Finalläufe der besten 16. Den Sieg sicherte sich der Italiener Maurizio Bormolini.