Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid, 27, hat beim chaotischen Wettkampf der Raw-Air-Tour in Oslo ihren vierten Podestplatz der Saison eingefahren. Nach einem wegen heftiger Winde abgebrochenen Durchgang lag die Oberstdorferin schließlich auf Platz zwei; nur die Norwegerin Silje Opseth war besser. Zweitbeste Deutsche wurde Selina Freitag (Aue) auf Platz 16. Unter stark wechselnden Bedingungen wurde gesprungen, ehe die Verhältnisse vor der letzten Starterin Nika Prevc keine Fortsetzung mehr zuließen. Fast eine halbe Stunde musste die Slowenin auf ihren Sprung warten, kam dann mit großer Nervenstärke auf 123,0 m und landete aufgrund der Abzüge wegen des starken Aufwinds nur auf Platz sechs. "Es war ein turbulenter Wettkampf. Mein Sprung war top, ich bin sehr, sehr zufrieden", sagte Schmid.