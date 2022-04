Johan Eliasch will den Ski-Weltverband Fis in eine moderne Zukunft führen. Aber der neue Präsident kommuniziert nur im engsten Zirkel - und seine Vorhaben lösen vielerorts Entsetzen aus.

Von Volker Kreisl

Hin und wieder zeigt er sich durchaus in der Ski-Szene. Sogar in Aktion. Als Vorläufer meistert er dann eine Abfahrtspiste, umkurvt Tor um Tor, wenn auch eher langsam und nicht ohne Ecken im Stil. Aber so eine Weltcupstrecke ist ja auch steil und deshalb Vorsicht geboten. Unten schwingt er ab, und tatsächlich, er ist es: Johan Eliasch, der neue Präsident. Sogleich nimmt er das Mikrofon und gibt die Beurteilung durch, etwa: Es kann losgehen. Piste in Schuss.