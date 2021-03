Petra Vlhova ist so gut wie am Ziel. Nachdem beim alpinen Saisonfinale in Lenzerheide nach den Abfahrten am Mittwoch auch die Super-G-Rennen am Donnerstag wegen Nebels abgesagt wurden, hat die 25 Jahre alte Skirennfahrerin den Gesamtweltcup fast sicher. Nach einem furiosen Saisonstart schien Vlhova, die fast alle Rennen in diesem Winter bestritt, der Belastung Tribut zu zollen. Dann erstarkte sie wieder - und in der Schweiz half nun auch das Wetter. 96 Punkte liegt Vlhova vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Dass die Weltmeisterin und Gesamtsiegerin im Super-G diesen Rückstand in den beiden ausstehenden Technikrennen noch aufholt, ist unwahrscheinlich.

Anders als bei den Frauen ist der Gesamtweltcup bei den Herren noch spannend: Der Franzose Alexis Pinturault und der Schweizer Marco Odermatt liegen nur 31 Punkte auseinander, wobei Pinturault nun ebenfalls im Vorteil ist. Er kann im Riesenslalom und Slalom am Wochenende punkten, Odermatt hat nur im Riesenslalom realistische Chancen.