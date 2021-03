Die deutschen Skirennläufer haben beim Weltcup-Finale in Lenzerheide den Sieg im Team-Wettbewerb knapp verpasst. Im Finale unterlagen Andrea Filser, Linus Straßer, Lena Dürr und Alexander Schmid gegen Weltmeister Norwegen: Nach vier Duellen stand es 2:2, in der Addition der Laufzeiten der schnellsten Frau und des schnellsten Mannes war die deutsche Auswahl um 0,22 Sekunden zu langsam. Bei der WM in Cortina d'Ampezzo hatte das deutsche Team zuletzt die Bronzemedaille gewonnen. Im Weltcup zählt der Team-Wettbewerb nur für die kaum beachtete Nationenwertung. Im Gesamtweltcup fallen am Samstag (Slalom der Frauen/Riesenslalom der Männer) und Sonntag (Riesenslalom der Frauen/Slalom der Männer) die letzten Entscheidungen.