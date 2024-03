Nächster Ausfall im alpinen Ski-Weltcup: Wegen ungünstiger Wetterbedingungen und der Sicherheitslage hat der Ski-Weltverband Fis den für Samstag in Kranjska Gora in Slowenien geplanten Riesenslalom der Männer abgesagt. Der ursprünglich für Sonntag vorgesehene Slalom wird einen Tag vorgezogen, Startzeiten sind 9.30 und 12.30 Uhr.

Damit findet in dieser Saison nur noch ein Riesenslalom statt, beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm/Österreich am 16. März. Der Schweizer Olympiasieger und Weltmeister Marco Odermatt hat die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung bereits sicher, auch den Gesamtweltcup hat der Ausnahme-Skirennläufer vorzeitig für sich entschieden.

In der Slalomwertung führt der Österreicher Manuel Feller mit 169 Punkten Vorsprung vor Linus Straßer aus München, am Wochenende könnte die Entscheidung fallen. Um Feller noch überholen zu können, müsste der 31-Jährige rechnerisch die beiden ausstehenden Rennen gewinnen, der Spitzenreiter dürfte höchstens einmal Rang 15 und einmal Rang 16 belegen.